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Російські ракети влучили по Польщі, загинули люди, - ЗМІ

Фото: росіяни могли завдати ракетного удару по Польщі (twitter.com/YWNReporter)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 15 листопада, росіяни, ймовірно, завдали ракетного удару по Польщі. Внаслідок атаки є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci.

За даними польського видання, дві російські ракети вибухнули у польському селі Пшеводов (Люблінське воєводство), яке знаходиться на кордоні з Україною. Вони влучили в зерносушарку.

"Двоє людей було вбито. Поліція, прокуратура та армія перебувають на місці події", - додають у виданні.

У Wiadomosci зазначають, що після можливого ракетного удару у повітря підняли польські винищувачі.

При цьому представник польського уряду Петро Мюллер заявив, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликає термінове засідання Бюро національної безпеки з членами Комітету у справах національної безпеки і оборони.

Він також закликав не публікувати непідтверджену інформацію, допоки її не розглянуть на вищезгаданому засіданні.

"Ми її (інформацію про ракетний удар - ред.) прокоментуємо та повідомимо про це після зустрічі, яка відбудеться зараз, після надання відповідної інформації службами, які інформуватимуть про ці події", - додав Мюллер.

За інформацією агентства Associated Press, високопоставлений представник американської розвідки підтвердив, що російські ракети залетіли на територію Польщі, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Зазначимо, що Польща є членом НАТО. При цьому п'ята стаття Північноатлантичного договору гарантує дотримання принципу колективної оборони.

Нагадаємо, у березні 2022 року на території Хорватії розбився безпілотний літальний апарат російського виробництва. Але далі за заяви чиновників про розслідування справа не зайшла.

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