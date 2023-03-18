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Российские пропагандисты заявили о приезде Путина в Крым

Фото: Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российский диктатор сегодня, 18 марта, якобы находится с визитом в Крыму. Он приехал на остров на годовщину его оккупации войсками РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

"Владимир Путин в девятую годовщину воссоединения (оккупации - ред.) Крыма с Россией лично приехал на полуостров", - заявили прокремлевские медиа.

Тем временем в сети уже распространилось видео, где хромающий Путин якобы идет на открытие школы искусств и центра "Корсунь" в Севастополе. Перед этим представитель российского диктатора Дмитрий Песков анонсировал, что Путин якобы "должен принять участие в открытии значимого культурно-исторического объекта".

К слову, сегодня российские захватчики празднуют 9-ю годовщину оккупации Крыма. Так, 18 марта 2014 года в Кремле подписали так называемый "договор о принятии Республики Крым в состав РФ".

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что российский диктатор Владимир Путин может посетить временно оккупированный Крым по случаю девятой годовщины его оккупации.

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Владимир ПутинСевастопольКрим