Российские пропагандисты заявили о приезде Путина в Крым

"Владимир Путин в девятую годовщину воссоединения (оккупации - ред.) Крыма с Россией лично приехал на полуостров", - заявили прокремлевские медиа.

Тем временем в сети уже распространилось видео, где хромающий Путин якобы идет на открытие школы искусств и центра "Корсунь" в Севастополе. Перед этим представитель российского диктатора Дмитрий Песков анонсировал, что Путин якобы "должен принять участие в открытии значимого культурно-исторического объекта".

К слову, сегодня российские захватчики празднуют 9-ю годовщину оккупации Крыма. Так, 18 марта 2014 года в Кремле подписали так называемый "договор о принятии Республики Крым в состав РФ".

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что российский диктатор Владимир Путин может посетить временно оккупированный Крым по случаю девятой годовщины его оккупации.

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