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Російські пропагандисти заявили про приїзд Путіна в Крим

Фото: Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російській диктатор сьогодні, 18 березня нібито перебуває з візитом в Криму. Він приїхав на півострів на річницю його окупації військами РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

"Володимир Путін у дев'яту річницю возз'єднання (окупації - ред.) Криму з Росією особисто приїхав на півострів", - заявили прокремлівські медіа.

Тим часом у мережі вже поширилося відео, де кульгавий Путін нібито йде на відкриття школи мистецтв та центру "Корсунь" у Севастополі. Перед цим речник російського диктатора Дмитро Пєсков анонсував, що Путін нібито "має взяти участь у відкритті значущого культурно-історичного об'єкта".

До слова, сьогодні російські загарбники святкують 9-ту річницю окупації Криму. Так, 18 березня 2014 року в Кремлі підписали так званий "договір про прийняття Республіки Крим до складу РФ".

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'являлася інформація про те, що російський диктатор Володимир Путін може відвідати тимчасово окупований Крим з нагоди дев'ятої річниці його окупації.

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Володимир ПутінСевастопільКрым