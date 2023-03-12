Может посетить Крым? У Путина анонсировали мероприятия к годовщине оккупации
Российский диктатор Владимир Путин может посетить временно оккупированный Крым по случаю девятой годовщины его аннексии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандисткое СМИ "РИА Новости".
В программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" сообщили, что диктатор на следующей неделе посетит с рабочей поездкой один из российских регионов.
"Так как на следующей неделе исполняется девять лет с момента воссоединения России и Крыма, логично предположить, что будут и события, связанные с этой датой", - заявили в программе.
Также, по данным программы, у него запланированы международные контакты.
Официальных сообщений Кремля по поводу участия диктатора в мероприятиях в оккупированном Крыму пока не было.
Напомним, бывший командующий войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес сомневается в том, что российский диктатор Владимир Путин останется у власти до конца года.
Кроме того, представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявлял, что освобождение Крымского полуострова от оккупации является лишь вопросом времени.
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