ua en ru
Вс, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские подразделения не восстановятся после Авдеевки, - АТЕШ

Авдеевка, Воскресенье 18 февраля 2024 00:59
UA EN RU
Российские подразделения не восстановятся после Авдеевки, - АТЕШ Иллюстративное фото: российские подразделения не восстановятся после Авдеевки (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российские подразделения при наступлении на Авдеевку потеряли большую часть офицерского состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал АТЕШ.

Агент движения из 74 отдельной мотострелковой бригады сообщил, что подразделение может прекратить свое существование.

"После значительных потерь в результате штурма Авдеевки, руководство 41 армии рассматривает вопрос упразднение указанного воинского формирования. Бригада потеряла более 50% офицерского состава, а число раненых оценивается в более чем 750 человек", - сообщил агент.

По словам агента, подобная ситуация фиксируется во многих бригадах и полках, которые непосредственно участвовали в штурме Авдеевки.

Ситуация в Авдеевке

Ночью 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что украинские воины вышли из города, для избежания окружения врагом.

По словам президента Владимира Зеленского, решение о выходе военных было справедливым и профессиональным.

К слову, украинские военные назвали потери россиян в ходе наступления на Авдеевку.

Подробнее о том, почему ВСУ вышли из Авдеевки и наступит ли Россия дальше - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авдеевка Донецкая область Война в Украине
NEWS
Зеленский поговорил с Байденом: обсудили ситуацию на фронте и в Конгрессе
Зеленский поговорил с Байденом: обсудили ситуацию на фронте и в Конгрессе
DAILY
Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте
Данила Крамаренко, Дмитрий Левицкий Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте