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Російські підрозділи не відновляться після Авдіївки, - АТЕШ

Авдіївка, Неділя 18 лютого 2024 00:59
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Російські підрозділи не відновляться після Авдіївки, - АТЕШ Ілюстративне фото: російські підрозділи не відновляться після Авдіївки (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Російські підрозділи при наступі на Авдіївку втратили більшу частину офіцерського складу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал АТЕШ.

Агент руху із 74 окремої мотострілецької бригади повідомив, що підрозділ може припинити своє існування.

"Після значних втрат у результаті штурму Авдіївки керівництво 41 армії розглядає питання скасування зазначеного військового формування. Бригада втратила понад 50% офіцерського складу, а кількість поранених оцінюється в більш ніж 750 осіб", - повідомив агент.

За словами агента, подібна ситуація фіксується у багатьох бригадах та полицях, які безпосередньо брали участь у штурмі Авдіївки.

Ситуація в Авдіївці

Вночі 17 лютого головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що українські воїни вийшли з міста, щоб уникнути оточення ворогом.

За словами президента Володимира Зеленського, рішення про вихід військових було справедливим та професійним.

До речі, українські військові назвали втрати росіян під час наступу на Авдіївку.

Докладніше про те, чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступить Росія далі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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