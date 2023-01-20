Оккупанты за сутки 90 раз атаковали Херсон и область: есть разрушения и погибший
Российские войска за минувшие сутки 90 обстреляли Херсон и область. Оккупанты повредили жилые дома и убили одного человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
Для атак российские оккупанты применили артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, минометы, танки и беспилотники.
Только Херсон российская армия обстреляла 19 раз, атаковав жилые кварталы. Вражеские снаряды попали в жилые дома.
За прошедшие сутки из-за российской агрессии погиб один человек, еще три жителя области получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, вчера сообщалось, что российские оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня по центру Херсона. Под вражеский огонь попал жилой квартал.
Также мы писали, что в Херсонской области два человека подорвались на минах.
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