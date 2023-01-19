Россияне обстреляли жилой квартал Херсона из РСЗО: видео последствий

Российские оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня по центру Херсона. Под вражеский огонь попал жилой квартал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

По его словам, удар по жилому кварталу был целенаправленным, рядом нет ни единого военного объекта.

Янушевич рассказал, что в результате вражеской атаки начался пожар, а также остались неразорванные снаряды. Возгорание уже ликвидировали, а снаряды убрали.

"В одном из домов, пострадавших от российских обстрелов, проживает херсонка Анна. В доме женщины взрывной волной и обломками снарядов выбило окна. Ей их оперативно перекроют специалисты Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы. Они уже скоро отправятся на место происшествия, чтобы помочь горожанам ликвидировать последствия российской атаки", - сказано в сообщении главы ОВА.

При этом он отметил, что в результате атаки оккупантов никто из мирных жителей не пострадал.