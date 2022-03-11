Окупанти викрали мера Мелітополя, - Геращенко
Іван Федоров, мер Мелітополя був викрадений окупантами вдень 11 березня. Йому наділи на голову пластиковий мішок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Антона Геращенко, радника міністра внутрішніх справ.
"Тільки, що в Мелітополі групою окупантів з 10 осіб був викрадений мер міста Іван Федоров, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення, йому наділи пластиковий мішок на голову.
Вороги затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв український прапор", - написав Геращенко.
Нагадаємо, що Мелітополь залишається заблокованим, у місті гуманітарна криза.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!