Окупанти викрали мера Мелітополя, - Геращенко

Іван Федоров, мер Мелітополя був викрадений окупантами вдень 11 березня. Йому наділи на голову пластиковий мішок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Антона Геращенко , радника міністра внутрішніх справ.

"Тільки, що в Мелітополі групою окупантів з 10 осіб був викрадений мер міста Іван Федоров, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення, йому наділи пластиковий мішок на голову.

Вороги затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв український прапор", - написав Геращенко.