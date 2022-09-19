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Зеленський назвав два варіанти дій для колаборантів

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Понеділок 19 вересня 2022 20:34
Зеленський назвав два варіанти дій для колаборантів Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Громадяни, які співпрацюють з окупантами, мають лише два варіанти розвитку подальших дій: або вони спробують втекти в Росію, або будуть засуджені в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що українські військові тримають позиції у Харківській області. У той же час росіяни відчутно панікують.

"Що ж, а ми попереджали - варіантів у російських військових в Україні тільки два: втеча з нашої землі або полон. У колаборантів варіанти схожі - або вони спробують втекти, і ще невідомо, чи впустить їх Росія на свою територію, навіть якщо дала свій паспорт, або колаборанти будуть засуджені згідно з чинним законодавством України", - сказав він.

Окрім цього, президент подякував співробітникам Національної поліції за швидке відновлення правопорядку на нещодавно звільнених територіях.

Зеленський також подякував працівників Служби безпеки України.

"Не можу розкривати всіх деталей, але завдяки СБУ зараз маємо впевненість, що в окупантів не буде жодної опори на українській землі", - зазначив він.

Нагадаємо, колаборанти з Луганської області почали виїжджати в РФ. З собою вони вивозять документи, які підтверджують їхню співпрацю з окупантами.

Окрім того, з початку звільнення територій Харківської області співробітники СБУ виявили 16 колаборантів.

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Володимир Зеленський
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