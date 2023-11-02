ua en ru
Чт, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В СБУ напомнили украинцам, как сообщить о коллаборантах и предателях

Четверг 02 ноября 2023 16:53
UA EN RU
В СБУ напомнили украинцам, как сообщить о коллаборантах и предателях Иллюстративное фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины напомнила, что во время полномасштабного вторжения РФ в стране появилось большое количество коллаборантов и предателей. Сообщить о них можно с помощью специального чат-бота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В ведомстве напомнили, что следует сообщать о лицах, помогающих врагу на временно оккупированных территориях. Или корректирующих ракетные удары по нашим населенным пунктам, "сливает" важные данные о расположении Сил обороны, распространяет в соцсетях контент в поддержку оккупантов.

Как это сделать:

  • чатбот от СБУ Stop russian war — t.me/stop_russian_war_bot
  • чатбот от Минцифры есть Враг, через который передано СБУ уже более 10 тыс. сообщений — t.me/evorog_bot


"Ваша информация сразу передается на обработку. Анонимность гарантируем", - пишет СБУ.

Как распознать коллаборанта?

  • воюет на стороне РФ
  • пропагандирует российскую власть и государство
  • организует выборы на временно оккупированных территориях
  • отрицает вооруженную агрессию России
  • помогает врагу любыми методами: сдача позиций ВСУ, еда, одежда и т.д.

Если вы стали свидетелем таких действий, следует отправить заявку в чатбот "Єворог" с главного экрана "Действия" или по ссылке.

При этом важно указать ФИО, дату рождения и адрес коллаборанта, а также подробное описание и фото, подтверждающие факт сотрудничества с россиянами.

Обязательно удаляйте переписку с ботом и кадры из телефона для безопасности.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что сотрудничающие с захватчиками граждане имеют лишь два варианта развития дальнейших действий: либо они попытаются бежать в Россию, либо будут осуждены в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
колаборант Война России против Украины
NEWS
Комендантский час в Украине: какие правила действуют и какое наказание готовят нарушителям
Комендантский час в Украине: какие правила действуют и какое наказание готовят нарушителям
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше