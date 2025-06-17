Россияне атакуют почти на всех направлениях: где идут самые горячие бои

На фронте с начала суток 17 июня произошло 78 боевых столкновений. Больше всего атак врага зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 13 боестолкновений, из которых пять продолжаются. Кроме того, враг нанес 5 авиационных ударов, сбросив восемь управляемых авиабомб, а также совершил 132 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили атаку противника вблизи населенного пункта Долгенькое.

На Купянском направлении российские оккупанты безуспешно пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи Липового и в сторону Ольговки, Шандриголово и Серебрянского леса. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отражают атаку противника в сторону Серебрянки.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили семь атак противника в районе Курдюмовки и в сторону Предтечино, Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил пять штурмовых действий в сторону Щербиновки и Яблоновки. Один бой продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Удачное, Ореховое, Новопавловка и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 28 атак противника, один бой продолжается до сих пор. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Коптево, Разино.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Отрадное, Вольное Поле, Багатир и в сторону Запорожья, Мирного и Шевченко. Силы обороны успешно отбили 10 вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отражают вражескую атаку вблизи Малиновки. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Успеновка, Малиновка и Полтавка.

На Ореховском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов в районе Антоновского моста.