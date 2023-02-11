В центре Мариуполя оккупанты демонтируют бульвар Хмельницкого (видео)

Российские захватчики продолжают разрушать дома в Мариуполе. В настоящее время начались работы по сносу многоэтажек на бульваре Хмельницкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета.

"Россияне разрушили мирную жизнь и планы на будущее десятков тысяч жителей города. И они это называют "восстановлением жизни", - добавили в городском совете.

В горсовете отметили, что дома, где жили мариупольцы, превращаются в груду камней.

"В центре Мариуполя оккупанты демонтируют бульвар Хмельницкого", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Мариуполе оживилось движение колонн с техникой и живой силой оккупантов, но в обратном направлении.

Тысячи мариупольцев ежедневно выискиваются в очередь в "центр занятости" оккупационных властей, надеясь на любую работу, чтобы выжить.

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