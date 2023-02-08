Тысячи мариупольцев вынуждены становиться на учет в "центре занятости", чтобы выжить

Тысячи мариупольцев ежедневно выстраиваются в очередь в "центр занятости" оккупационных властей, надеясь на любую работу, чтобы выжить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Гуманитарки нет. Денег нет. Налицо только злоба, нищета и потребность выжить любой ценой", - подчеркивает Андрющенко.

И добавляет: дело в том, что время "глупых денег из воздуха" прошло. В городе тотальная безработица. Больше нет нужды в таком количестве разнорабочих, и даже квалифицированный труд занят россиянами.

"Поэтому чтобы выжить, ты должен стать на учет в надежде получить копейки социальной выплаты по безработице", - объясняет советник такие очереди возле "центров" оккупационных властей.