Тысячи мариупольцев вынуждены становиться на учет в "центре занятости", чтобы выжить
Тысячи мариупольцев ежедневно выстраиваются в очередь в "центр занятости" оккупационных властей, надеясь на любую работу, чтобы выжить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
"Гуманитарки нет. Денег нет. Налицо только злоба, нищета и потребность выжить любой ценой", - подчеркивает Андрющенко.
И добавляет: дело в том, что время "глупых денег из воздуха" прошло. В городе тотальная безработица. Больше нет нужды в таком количестве разнорабочих, и даже квалифицированный труд занят россиянами.
"Поэтому чтобы выжить, ты должен стать на учет в надежде получить копейки социальной выплаты по безработице", - объясняет советник такие очереди возле "центров" оккупационных властей.
На днях РБК-Украина сообщало, что в Мариуполе оккупанты устраивают конфликты между собой прежде всего на этнической почве.
Кроме того, мы писали, что в оккупированном Мариуполе массово проверяют телефоны у школьников - ищут "нацистскую" символику.
Добавим, оккупанты могут полностью отключить интернет в Мариуполе.
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