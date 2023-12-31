ua en ru
Вс, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские оккупанты перебрасывают технику в сторону Бердянска (фото)

Мариуполь, Воскресенье 31 декабря 2023 16:46
UA EN RU
Российские оккупанты перебрасывают технику в сторону Бердянска (фото) Фото; российские оккупанты опрокидывают технику в сторону Бердянска (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Местные жители Мариуполя заметили, что российские оккупанты начали перебрасывать технику в сторону Бердянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

"Какая страна, такие и новогодние кортежи", - отреагировал Андрющенко.

По его словам, местные жители Мариуполя заметили российскую колонну, которая состояла из более 10 грузовиков с боекомплектами и технику на тягачах, которые направлялись в сторону Бердянска.

"Так выглядит настоящий кортеж "Деда Мороза", - добавил советник городского головы.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев упорных боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу. Однако в Мариуполе учащаются взрывы, в том числе и из-за действий партизан.

Недавно наши воины ударили по вражеским складам боеприпасов и технике во временно оккупированном городе, которые враг разместил на территории бывшего "Хладокомбината" в Кальмиусском районе. В частности, также сообщалось о ликвидации 10 оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Запускали с трех направлений. В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки
Запускали с трех направлений. В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки
DAILY
Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес