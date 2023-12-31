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Російські окупанти перекидають техніку в бік Бердянська (фото)

Маріуполь, Неділя 31 грудня 2023 16:46
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Російські окупанти перекидають техніку в бік Бердянська (фото) Фото; російські окупанти перекидають техніку в бік Бердянська (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Місцеві жителі Маріуполя помітили, що російські окупанти почали перекидати техніку в бік Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

"Яка країна, такі й новорічні кортежі", - відреагував Андрющенко.

За його словами, місцеві жителі Маріуполя помітили російську колону, яка складалась з понад 10 вантажівок з боєкомплектами та техніку на тягачах, що прямували в бік Бердянська.

"Отак виглядає справжній кортеж “Деда Мороза”, - додав радник міського голови.

Ситуація в Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу. Проте у Маріуполі частішають вибухи, зокрема, і через дії партизанів.

Нещодавно наші воїни вдарили по ворожих складах боєприпасів та техніці у тимчасово окупованому місті, які ворог розмістив на території колишнього "Хладокомбінату" у Кальміуському районі. Зокрема, також повідомлялось про ліквідацію 10 окупантів.

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