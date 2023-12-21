Андрющенко рассказал о последствиях вечерних взрывов в Мариуполе
Украинские защитники поразили вражеские склады боеприпасов и техники во временно оккупированном Мариуполе. Захватчики разместили их на территории бывшего "Хладокомбината" в Кальмиусском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
"Вчера пришла кара небесная на территорию бывшего "Хладокомбината" в Кальмиусском районе. Где оккупант неосторожно спрятал БК и технику", - информирует он.
Украинским защитникам удалось поразить все необходимые цели, уничтоженные. В частности, сообщается о ликвидации 10 оккупантов.
"Дважды за неделю. Приятный рекорд. Просто шикарные сутки", - отчитался Андрющенко.
Напомним, вчера мы сообщали, что в Мариуполе местные жители слышали взрывы. Россияне заявили о работе ПВО, однако, согласно заявлению Андрющенко, она была неэффективной.
Жизнь в оккупированном Мариуполе
Российские войска оккупировали Мариуполь в начале полномасштабной войны. Они продолжают разрушать город и пытаются создать "иллюзии по ТВ" обновления и мирной жизни.
Раньше мы писали, что украинские партизаны следят за оккупантами в Мариуполе.
Также мы показывали фотографии руин из временно оккупированного Мариуполя.
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