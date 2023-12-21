Андрющенко рассказал о последствиях вечерних взрывов в Мариуполе

Фото: украинские защитники уничтожили технику и БК в оккупированном Мариуполе (GettyImages)

Украинские защитники поразили вражеские склады боеприпасов и техники во временно оккупированном Мариуполе. Захватчики разместили их на территории бывшего "Хладокомбината" в Кальмиусском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Вчера пришла кара небесная на территорию бывшего "Хладокомбината" в Кальмиусском районе. Где оккупант неосторожно спрятал БК и технику", - информирует он. Украинским защитникам удалось поразить все необходимые цели, уничтоженные. В частности, сообщается о ликвидации 10 оккупантов. "Дважды за неделю. Приятный рекорд. Просто шикарные сутки", - отчитался Андрющенко. Напомним, вчера мы сообщали, что в Мариуполе местные жители слышали взрывы. Россияне заявили о работе ПВО, однако, согласно заявлению Андрющенко, она была неэффективной.