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Андрющенко рассказал о последствиях вечерних взрывов в Мариуполе

Мариуполь, Четверг 21 декабря 2023 09:10
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Андрющенко рассказал о последствиях вечерних взрывов в Мариуполе Фото: украинские защитники уничтожили технику и БК в оккупированном Мариуполе (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские защитники поразили вражеские склады боеприпасов и техники во временно оккупированном Мариуполе. Захватчики разместили их на территории бывшего "Хладокомбината" в Кальмиусском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Вчера пришла кара небесная на территорию бывшего "Хладокомбината" в Кальмиусском районе. Где оккупант неосторожно спрятал БК и технику", - информирует он.

Украинским защитникам удалось поразить все необходимые цели, уничтоженные. В частности, сообщается о ликвидации 10 оккупантов.

"Дважды за неделю. Приятный рекорд. Просто шикарные сутки", - отчитался Андрющенко.

Напомним, вчера мы сообщали, что в Мариуполе местные жители слышали взрывы. Россияне заявили о работе ПВО, однако, согласно заявлению Андрющенко, она была неэффективной.

Жизнь в оккупированном Мариуполе

Российские войска оккупировали Мариуполь в начале полномасштабной войны. Они продолжают разрушать город и пытаются создать "иллюзии по ТВ" обновления и мирной жизни.

Раньше мы писали, что украинские партизаны следят за оккупантами в Мариуполе.

Также мы показывали фотографии руин из временно оккупированного Мариуполя.

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