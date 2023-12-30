Российские оккупанты обстреляли Запорожскую область из РСЗО, есть жертва

По его словам, в 12:10 россияне цинично обстреляли жилую застройку города Степногорск из РСЗО.

"Эта атака отобрала жизнь 43-летнего местного жителя. Сегодня погибший мужчина праздновал свой день рождения", - добавил глава ОВА.

Массированная атака

Россияне вчера выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях. Под ударом находились дома, ТРЦ, роддом, объекты критической инфраструктуры.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях – читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.