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Російські окупанти обстріляли Запорізьку область із РСЗВ, є жертва

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники атакували місто Степногірськ у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За його словами, о 12:10 росіяни цинічно обстріляв житлову забудову міста Степногірськ з РСЗВ. 

"Ця атака відібрала життя 43-річного місцевого жителя. Сьогодні загиблий чоловік святкував свій день народження", - додав голова ОВА. 

Масована атака

Росіяни вчора випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів по Україні. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запорізькій, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях. Під ударом були будинки, ТРЦ, пологовий будинок, об'єкти критичної інфраструктури.

 

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

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