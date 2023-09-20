ua en ru
Ср, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия усилила авиаудары по прибрежью Херсонской области, - ОВА

Среда 20 сентября 2023 17:27
UA EN RU
Россия усилила авиаудары по прибрежью Херсонской области, - ОВА Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы ужесточили авиаудары по прибрежным общинам Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

С начала дня террористы сбросили на населенные пункты региона по меньшей мере девять управляемых авиабомб. Под обстрелы попали:

  • Тягинка;
  • Николаевка;
  • Одрадокаменка.

"Жители городов и громад, расположенных вдоль Днепра, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Обязательно идите в укрытия и не выходите без необходимости из домов", - добавил Прокудин.

Ситуация в Херсонской области

После того, как Силы обороны Украины освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов захватчики используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Например, за прошедшие сутки, 19 сентября, террористы совершили 118 обстрелов по территории региона. Всего было выпущено 589 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, АГС, БПЛА, танков и авиации. В частности по Херсону враг выпустил 23 снаряда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсонская область Война в Украине
NEWS
Отключение света в Украине: в ДТЭК назвали условие для "нормальной" зимы
Отключение света в Украине: в ДТЭК назвали условие для "нормальной" зимы
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны