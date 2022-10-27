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Российские оккупанты из минометов обстреляли Черниговскую область

Фото: Российские оккупанты из минометов обстреляли Черниговскую область (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 27 октября, россияне обстреляли пограничные регионы Черниговской области из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Север".

"После обеда в четверг оккупанты в очередной раз обстреляли с территории РФ приграничья Черниговщины", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, с 14:00 до 15:20 поступило сообщение о 30 приходах, предположительно из миномета, в районе Сеньковки.

Оперативное командование сообщает, что потерь среди личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили военные.

Напомним, что ранее россияне ударили по Черниговской области по артиллерии и РСЗО.

Также российские войска утром 21 октября в очередной раз обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей. Враг выпустил в сторону населенных пунктов около 16 снарядов.

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