Российские оккупанты из минометов обстреляли Черниговскую область

В четверг, 27 октября, россияне обстреляли пограничные регионы Черниговской области из минометов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Север".
"После обеда в четверг оккупанты в очередной раз обстреляли с территории РФ приграничья Черниговщины", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, с 14:00 до 15:20 поступило сообщение о 30 приходах, предположительно из миномета, в районе Сеньковки.
Оперативное командование сообщает, что потерь среди личного состава и техники нет.
"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили военные.
Напомним, что ранее россияне ударили по Черниговской области по артиллерии и РСЗО.
Также российские войска утром 21 октября в очередной раз обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей. Враг выпустил в сторону населенных пунктов около 16 снарядов.
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