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Россияне утром вновь ударили по северной границе Украины: зафиксировано 16 "прилетов"

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Пятница 21 октября 2022 09:08
Россияне утром вновь ударили по северной границе Украины: зафиксировано 16 "прилетов" Фото: россияне утром вновь ударили по северной границе Украины (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 21 октября в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей. Враг выпустил в сторону населенных пунктов около 16 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативного командования "Север".

Так, с 5:10 до 5:20 очевидцы зафиксировали 10 "приходов" снарядов, предположительно, из ствольной артиллерии в районе села Гай Черниговской области.

Также с 5:15 до 5:40 российские войска выпустили 6 мин, предположительно, из миномета 120 мм в сторону села Украинское Сумской области.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - отметили в ОК "Север".

Напомним, вчера в Генштабе ВСУ заявили о возможном вторжении оккупантов с Беларуси. Однако, по данным украинских военных, целью может быть не Киев.

При этом аналитики ISW отмечают, что риск российского наступления с территории Беларуси на север Украины остается низким, несмотря на предупреждение Генштаба ВСУ.

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