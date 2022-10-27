Російські окупанти з мінометів обстріляли Чернігівську область

"Після обіду в четвер окупанти вчергове обстріляли з території РФ прикордоння Чернігівщини", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, з 14:00 до 15:20 надійшло повідомлення про 30 приходів, ймовірно з міномета, в районі Сеньківки.

Оперативне командування повідомляє, що втрат серед особового складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали військові.