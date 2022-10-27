Російські окупанти з мінометів обстріляли Чернігівську область

У четвер, 27 жовтня, росіяни обстріляли прикордонні регіони Чернігівської області з мінометів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативного командування "Північ".
"Після обіду в четвер окупанти вчергове обстріляли з території РФ прикордоння Чернігівщини", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, з 14:00 до 15:20 надійшло повідомлення про 30 приходів, ймовірно з міномета, в районі Сеньківки.
Оперативне командування повідомляє, що втрат серед особового складу та техніки немає.
"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали військові.
Нагадаємо, що раніше росіяни вдарили по Чернігівській області з артилерії та РСЗВ.
Також російські війська вранці 21 жовтня вкотре обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Ворог випустив у бік населених пунктів близько 16 снарядів.
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