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Російські окупанти з мінометів обстріляли Чернігівську область

Фото: Російські окупанти з мінометів обстріляли Чернігівську область (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 27 жовтня, росіяни обстріляли прикордонні регіони Чернігівської області з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативного командування "Північ".

"Після обіду в четвер окупанти вчергове обстріляли з території РФ прикордоння Чернігівщини", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, з 14:00 до 15:20 надійшло повідомлення про 30 приходів, ймовірно з міномета, в районі Сеньківки.

Оперативне командування повідомляє, що втрат серед особового складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали військові.

Нагадаємо, що раніше росіяни вдарили по Чернігівській області з артилерії та РСЗВ.

Також російські війська вранці 21 жовтня вкотре обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Ворог випустив у бік населених пунктів близько 16 снарядів.

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