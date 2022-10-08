Россияне ударили по Черниговской области из артиллерии и РСЗО

Российские войска днем 8 октября в очередной раз обстреляли Черниговскую область, применив артиллерию и РСЗО. Зафиксировано более 30 прилетов.

Об єтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Север".

"С 13:10 до 14:10 наблюдатели сообщили о 13 приходах, предположительно из ствольной артиллерии, и еще 18 приходах, предположительно из РСЗО, в районе населенных пунктов Гасичевка и Мощенко", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.