Российские оккупанты с дрона атаковали велосипедиста в Херсоне

По данным ОГА, мужчина на велосипеде был серьезно травмирован в результате российской атаки.

"Из-за сброса взрывчатки 55-летний мужчина получил взрывную травму, контузию, осколочные ранения плеча и ноги", - заявили в областной администрации.

Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В ОВА добавили, что оккупанты продолжают охотиться на жителей Херсона. Власти предостерегают: каждый, кто выходит на улицу, рискует попасть под удар вражеского дрона.

Сообщается, что российские операторы целенаправленно терроризируют мирное население - еженедельно город испытывает от 600 до 700 атак БпЛА.

Обстрелы Херсона

Заметим, что российские войска неоднократно наносили удары по Херсону, используя артиллерию и ракетные системы. Также постоянно атакуют жителей с помощью дронов. Город часто становится мишенью для обстрелов, что приводит к разрушениям инфраструктуры и гражданским жертвам.

В частности, 23 марта российские военные обстреляли Херсон. В результате попаданий по разным адресам были зафиксированы разрушения. В результате этого обстрела минно-взрывную травму и осколочные ранения получила 62-летняя женщина.

Ранее в этом месяце один из боеприпасов российских войск попал в дом в Херсоне. Спасатели извлекли человека из-под завалов.

Кроме того, российская армия вечером пятницы, 14 марта, несколько раз за сутки била по Херсону. Детали российских атак по городу, в материале РБК-Украина.