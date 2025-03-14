Россияне второй раз за день сбросили КАБы по Херсону, есть жертва, среди раненых - ребенок
Российская армия вечером пятницы, 14 марта, второй раз за сутки ударила КАБом по городу Херсон. В городе зафиксирован пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александру Прокудина в Telegram.
"Второй раз за день город содрогнулся от вражеских авиаударов", - написал Прокудин.
По его словам, одна из управляемых авиабомб попала в жилой квартал. В результате в Центральном районе горит частный дом.
Информация о пострадавших и масштабы разрушений пока устанавливается.
В то же время, в Херсонской областной прокуратуре уточнили, что россияне нанесли массированный авиаудар по Херсону.
Сегодня, около 21:00, российские военные нанесли повторный массированный авиаудар по Херсонской области. Враг сбросил восемь управляемых авиационных бомб.
Сейчас зафиксировано попадание в Херсонском и Бериславском районах.
В Херсоне в результате удара погиб 43-летний мужчина. Его тело спасатели деблокировали из-под завалов. Также еще один гражданский получил ранения.
В поселке Текстильное ранения получил 14-летний ребенок.
Повреждены частные жилые дома, транспортные средства и другая гражданская инфраструктура. Информация о пострадавших уточняется.
Обстрел Украины 14 марта
Стоит напомнить, что в ночь на 14 марта Россия запустила по Украине 27 дронов. По данным Воздушных сил, удалось сбить 16 ударных беспилотников типа Shahed в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.
Также во время атаки пострадали Харьковская и Донецкая области. В частности, россияне ударили по больнице в Золочеве, был пожар и есть пострадавшая.
А уже вечером 14 марта россияне российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Оккупанты попали в центр жилого квартала, есть пострадавшие.
"Восемь раненых, не тяжелые. Пятеро уже в больницах, трем помощь оказана на месте. Предварительно баллистические ракеты Искандер-М", - рассказал председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
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