Россияне массированно атаковали Херсон: фото последствий
Российские военные сегодня, 23 марта, обстреляли Херсон. В результате попаданий по разным адресам были зафиксированы разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко и Государственную службу чрезвычайных ситуаций.
"Около 10.00 российские кафиры ударили по Днепровскому району. В результате этого обстрела минно-взрывную травму и обломочные ранения получила 62-летняя женщина", - сообщил Мрочко.
По его словам, сотрудниками полиции женщина была доставлена в больницу, где медики оценили ее состояние как состояние средней тяжести. Позже стало известно и о мужчине 66 лет, которого тоже госпитализировали из-за российских обстрелов.
"У него минно-взрывная травма и обломочные ранения головы и грудной клетки", – добавил глава ГВА.
"Армия РФ осуществила массированный обстрел одного из районов города Херсон. В результате попаданий боеприпасов, по разным адресам, произошло разрушение трех жилых домов с последующим их возгоранием", - пояснили спасатели.
По данным ГСЧС, спасатели, несмотря на угрозу повторных ударов со стороны врага, ликвидировали пожары.
"На местах, где проводилась работа пожарно-спасательных подразделений, без пострадавших", - отметили в службе.
Напомним, что вчера в части Херсона аварийно исчез свет.
Заметим, что российские войска неоднократно наносили удары по Херсону, используя артиллерию и ракетные системы. Город часто становится мишенью для обстрелов, что приводит к разрушениям инфраструктуры и гражданских жертв.
Мы сообщали, что ранее в этом месяце один из боеприпасов российских войск попал в дом в Херсоне. Спасатели вытащили человека из-под завалов.
Кроме того, российская армия вечером пятницы, 14 марта, несколько раз за сутки била по Херсону. Детали российских атак по городу, в материале РБК-Украина.
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