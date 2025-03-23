Россияне массированно атаковали Херсон: фото последствий

Российские военные сегодня, 23 марта, обстреляли Херсон. В результате попаданий по разным адресам были зафиксированы разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко и Государственную службу чрезвычайных ситуаций .

"Около 10.00 российские кафиры ударили по Днепровскому району. В результате этого обстрела минно-взрывную травму и обломочные ранения получила 62-летняя женщина", - сообщил Мрочко.

По его словам, сотрудниками полиции женщина была доставлена ​​в больницу, где медики оценили ее состояние как состояние средней тяжести. Позже стало известно и о мужчине 66 лет, которого тоже госпитализировали из-за российских обстрелов.

"У него минно-взрывная травма и обломочные ранения головы и грудной клетки", – добавил глава ГВА.

"Армия РФ осуществила массированный обстрел одного из районов города Херсон. В результате попаданий боеприпасов, по разным адресам, произошло разрушение трех жилых домов с последующим их возгоранием", - пояснили спасатели.

По данным ГСЧС, спасатели, несмотря на угрозу повторных ударов со стороны врага, ликвидировали пожары.

"На местах, где проводилась работа пожарно-спасательных подразделений, без пострадавших", - отметили в службе.