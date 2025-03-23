ua en ru
Вс, 23 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россияне массированно атаковали Херсон: фото последствий

Херсон, Воскресенье 23 марта 2025 17:39
UA EN RU
Россияне массированно атаковали Херсон: фото последствий Фото: спасатели показали фото последствий вражеской атаки (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные сегодня, 23 марта, обстреляли Херсон. В результате попаданий по разным адресам были зафиксированы разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко и Государственную службу чрезвычайных ситуаций.

"Около 10.00 российские кафиры ударили по Днепровскому району. В результате этого обстрела минно-взрывную травму и обломочные ранения получила 62-летняя женщина", - сообщил Мрочко.

По его словам, сотрудниками полиции женщина была доставлена ​​в больницу, где медики оценили ее состояние как состояние средней тяжести. Позже стало известно и о мужчине 66 лет, которого тоже госпитализировали из-за российских обстрелов.

"У него минно-взрывная травма и обломочные ранения головы и грудной клетки", – добавил глава ГВА.

"Армия РФ осуществила массированный обстрел одного из районов города Херсон. В результате попаданий боеприпасов, по разным адресам, произошло разрушение трех жилых домов с последующим их возгоранием", - пояснили спасатели.

По данным ГСЧС, спасатели, несмотря на угрозу повторных ударов со стороны врага, ликвидировали пожары.

"На местах, где проводилась работа пожарно-спасательных подразделений, без пострадавших", - отметили в службе.

Напомним, что вчера в части Херсона аварийно исчез свет.

Заметим, что российские войска неоднократно наносили удары по Херсону, используя артиллерию и ракетные системы. Город часто становится мишенью для обстрелов, что приводит к разрушениям инфраструктуры и гражданских жертв.

Мы сообщали, что ранее в этом месяце один из боеприпасов российских войск попал в дом в Херсоне. Спасатели вытащили человека из-под завалов.

Кроме того, российская армия вечером пятницы, 14 марта, несколько раз за сутки била по Херсону. Детали российских атак по городу, в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
В Киеве возросло количество жертв в результате атаки РФ: среди погибших 5-летний ребенок
В Киеве возросло количество жертв в результате атаки РФ: среди погибших 5-летний ребенок
DAILY
Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом