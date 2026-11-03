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Российские "Молнии" больше не скроются: что умеет украинский приемник D-Vision SDR

17:32 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Российские "Молнии" больше не скроются: что умеет украинский приемник D-Vision SDR Украинский приемник видит новые российские БПЛА (фото: D-Vision)
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Украинская компания CODE380 представила карманный приемник D-Vision SDR, позволяющий в реальном времени перехватывать видеосигналы с российских беспилотников. Устройство должно помогать обнаруживать вражеские ударные дроны, не демаскируя позиции украинских военных.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Defence News.

Что может D-Vision SDR?

Устройство разработано на базе программно-определенного радио (SDR) и способно сканировать частотный диапазон от 500 мегагерц до 8,7 гигагерца без "слепых зон".

Благодаря программной гибкости приемник легко обновляется под новые характеристики враждебных БПЛА.

Главные технические параметры устройства:

Вес: примерно 290 граммов, что вдвое легче конкурентных украинских аналогов.

Дальность действия: аналоговые видеопотоки с расстояния до 10 километров перехватываются на частотах от 540 мегагерцев до 6 гигагерцев, а на более высоких частотах - от 3,5 до 5 километров.

Покрытие новых угроз : приемник полностью охватывает диапазон 4,1-4,5 гигагерца, на который в июне перешли новые российские ударные дроны "Молния".

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Сравнение с другими украинскими решениями

На рынке пассивных дроновых сенсоров D-Vision выделяется рекордно низким весом по сравнению с другими отечественными разработками:

  • Vydun 7.5 от проекта Babai весит около 0,9 килограмма и работает на частотах до 7,5 гигагерца;
  • SENSE-4 от Contra-drone весит 600 г с покрытием до 8,2 гигагерца;
  • Chuyka 3.0 от BlueBird Tech весит до 650 граммов и может модернизироваться до 8,8 гигагерца.

Вызовы и переход на цифру

Поскольку аналоговые дроны транслируют видео без шифрования, приемники дают операторам возможность заранее видеть курс и цель вражеского БПЛА перед ударом.

Однако эксперты предостерегают: со временем россияне полностью перейдут на цифровые видеопотоки и кабельные оптоволоконные системы управления, с которыми актуальные карманные детекторы и стационарные станции пока не справляются.

Украинский милтек уже готовится к предстоящим вызовам, закладывая в новые устройства возможности для дальнейших апгрейдов.

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