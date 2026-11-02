Над Киевом создали РЭБ-купол против реактивных "Шахедов", - "Флэш"
Важная спецоперация по установке РЭБ-купола над Киевом завершилась. Эти системы мешают МЭШ-радиосвязи реактивных "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента Украины по оборонным технологиям Сергея "Флэша" Бескрестнова в Telegram.
РЭБ-купол над Киевом
По словам "Флэша", продолжается так называемая война городов. Одна из удачных спецопераций в этой "войне" - защита столицы средствами РЭБ от реактивных "Шахедов" с дистанционным управлением.
"Одна из технологий, благодаря которой враг может искать цели и управлять "Шахедами" на расстоянии, называется МЭШ-радиосвязь. Российский оператор через радиомодем на дроне управляет им с территории РФ. Поэтому нужно было создать защитный "купол" над Киевом, который мешал бы этому", - говорит он.
За несколько недель нужно было сделать большой объем работ по всему городу, отметил "Флэш". В процесс были вовлечены все основные производители средств РЭБ, которые круглосуточно производили и монтировали оборудование.
Над операцией работали:
- Генштаб,
- Министерство обороны,
- МВД,
- СНБО,
- ОП,
- другие подразделения ВСУ.
Операция была под постоянным контролем Президента, уточнил он.
"Операция оказалась сложной не только технически, но и организационно. Потому что мы говорим о многих сотнях локаций для антенн и оборудования по всему городу. Эта операция заставила противника сделать паузу, модернизировать "Шахеды", искать другие решения", - говорит "Флэш".
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