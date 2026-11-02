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Над Киевом создали РЭБ-купол против реактивных "Шахедов", - "Флэш"

19:20 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Над Киевом создали РЭБ-купол против реактивных "Шахедов", - "Флэш" Фото: Купол над Киевом создали из систем РЭБ (Getty Images)
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Важная спецоперация по установке РЭБ-купола над Киевом завершилась. Эти системы мешают МЭШ-радиосвязи реактивных "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента Украины по оборонным технологиям Сергея "Флэша" Бескрестнова в Telegram.

РЭБ-купол над Киевом

По словам "Флэша", продолжается так называемая война городов. Одна из удачных спецопераций в этой "войне" - защита столицы средствами РЭБ от реактивных "Шахедов" с дистанционным управлением.

"Одна из технологий, благодаря которой враг может искать цели и управлять "Шахедами" на расстоянии, называется МЭШ-радиосвязь. Российский оператор через радиомодем на дроне управляет им с территории РФ. Поэтому нужно было создать защитный "купол" над Киевом, который мешал бы этому", - говорит он.

За несколько недель нужно было сделать большой объем работ по всему городу, отметил "Флэш". В процесс были вовлечены все основные производители средств РЭБ, которые круглосуточно производили и монтировали оборудование.

Над операцией работали:

  • Генштаб,
  • Министерство обороны,
  • МВД,
  • СНБО,
  • ОП,
  • другие подразделения ВСУ.

Операция была под постоянным контролем Президента, уточнил он.

"Операция оказалась сложной не только технически, но и организационно. Потому что мы говорим о многих сотнях локаций для антенн и оборудования по всему городу. Эта операция заставила противника сделать паузу, модернизировать "Шахеды", искать другие решения", - говорит "Флэш".

Ранее РБК-Украина писало, что российские реактивные беспилотники типа Герань-5 во время отдельных маневров могут разгоняться до скорости в 1000 км/ч.

Кроме того, Россия атаковала Украину новой модификацией "Герани-5" под названием "Герань-5 К5-К". Ракета получила систему оптической навигации, а также большую дальность, скорость и высоту полета.

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