Российские самолеты стали причиной спора в НАТО, - Fox News

Разногласия между генсеком НАТО и премьер-министром Эстонии возникли на прошлой неделе после того, как Эстония задействовала четвертую статью договора НАТО, которая предусматривает консультации, если страна, входящая в альянс, чувствует угрозу своей безопасности.

По мнению Рютте, слишком частое использование этой статьи грозит ослаблением силы договора.

"Один из источников сообщил, что он даже повысил голос на Михала, предупредив, что НАТО должно быть осторожным в том, как часто подавать сигнал тревоги", - отметил телеканал.

Российские МиГ-31 в воздушном пространстве Эстонии

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте связался с премьером Эстонии Кристеном Михалом для обсуждения инцидента с нарушением воздушного пространства страны российскими истребителями, а правительство Эстонии пригласило союзников к консультации в рамках статьи 4 Североатлантического соглашения.

Три российских истребителя МиГ-31 в пятницу, 19 сентября утром без разрешения пересекли воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо.

Самолеты РФ находились в эстонском воздушном пространстве около 12 минут перед тем, как итальянские F-35 перехватили российские истребители.