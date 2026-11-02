Российские корабли возле Британии впервые под наблюдением дрона Protector: что известно

Беспилотник работал вместе с кораблями и вертолетами Королевского флота, которые следили за передвижениями российских судов. Лондон сообщил об уже завершенных вылетах, а не о миссии в день публикации. По данным Минобороны королевства, дрон был невооружен, а о применении оружия речь не шла.

Командир 13-й эскадрильи Сэм Гейли заявил, что первые оперативные вылета Protector в воздушном пространстве Британии показали ценность этой системы для обороны страны. По его словам, он способен поддерживать морскую безопасность, работая в военном и гражданском воздушном пространстве.

В частности, с 1 по 14 октября эсминец HMS Dauntless и патрульный корабль HMS Tyne следили за российским фрегатом «Неустрашимый» и торговыми судами в Ла-Манше. По данным Минобороны Британии, за первые семь месяцев 2026 года количество сделок Королевского флота по наблюдению за российской активностью выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Что известно о Protector RG Mk1 и не раскрывших

Protector RG Mk1 - британское обозначение американского MQ-9B SkyGuardian производства General Atomics Aeronautical Systems. Это дрон средней высоты с длительным временем полета.

Британия заказала 16 самолетов, в публикации говорится об 11 уже поставленных. Базируется он на RAF Waddington и выполняет задачи разведки, наблюдения, обнаружения целей и рекогносцировки. Также он способен вести морское наблюдение, участвовать в поисково-спасательных операциях, поддерживать гражданские органы и действовать как ударный.

В перечне вооружения RAF - ракеты Brimstone 3A и управляемые бомбы Paveway IV, однако летавший над Ла-Маншем самолет был невооруженным.

Размах крыльев дрона - 24,07 метра, двигатель - турбовинтовой Honeywell TPE331-10T мощностью 900 л.с. Экипаж состоит из удаленного пилота, оператора сенсоров и координатора разведданных миссии. Среди сенсоров RAF называется радиолокатором с синтезированной апертурой и мультиспектральной системой наведения AN/DAS-4. Конкретную конфигурацию и режимы, применявшие во время морских вылетов, не раскрыли.

Допуск к гражданскому воздушному пространству дает дрону оперативную гибкость. 11 июня 2026 года RAF сообщили о первом перелете Protector гражданским воздушным пространством Европы из Waddington в RAF Akrotiri. Более 2000 морских миль в течение примерно 13,5 часов он преодолел через воздушное пространство Франции, Италии, Мальты и Греции.

В публикации подчеркивают, что вылеты над Ла-Маншем позволяют дополнять корабли и вертолеты долговременным наблюдением. В то же время улучшение выявления или сокращения привлечения вертолетов не количественно не оценивали. Сообщение также не подтверждает непрерывное покрытие, обнаружение подлодок или новых ударных возможностей.

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