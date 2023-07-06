Российские "Калибры" сначала летели на Киев, но резко изменили курс на Львов, - Игнат

"На этот раз, направляясь на север, была вероятность, что Киев будет под ударом, но они (ракеты - ред.) резко свернули на Запад и атаковали Львов. Истребительная авиация пыталась по маршруту следования их уничтожать, и какая-то часть была уничтожена и истребителем, но, все же, большинство ракет было уничтожено именно на западе", - сказал спикер.

В связи с этим Игнат заявил, что самолеты F-16 могли бы помочь военным уничтожать вражеские ракеты.

Он напомнил, что эти истребители созданы для того, чтобы перехватывать такие типы воздушных целей, как дроны-камикадзе или крылатые ракеты.

Ракетный удар по Львову

Во время ночной воздушной тревоги россияне ударили по Львову ракетами. Они выпустили 10 ракет "Калибр", 7 из которых сбили наши защитники.

В результате ракетной атаки погибли четыре человека, еще 37 получили ранения.

В городе поврежден объект критической инфраструктуры, а также 35 домов и 50 автомобилей.

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