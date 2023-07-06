Количество пострадавших из-за ракетного удара по Львову возросло до 37

Из-за российского ракетного удара по Львову ракетами "Калибр" пострадали уже 37 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

"Львов. По предварительным данным, погибли 4 человека, спасены 7 человек, пострадали 37, эвакуированы 64 человека", - говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, на месте вражеского удара проводятся аварийно-спасательные и поисковые работы в 1, 3 и 4 подъездах разрушенного дома.

"Эвакуировано 14 автомобилей с подъездных путей, раскружено 6 деревьев для проезда и установки инженерной техники", - добавили в МВД.

На месте происшествия организовано оказание психологической помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Львова

Как рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, атака на Львов стала самой разрушительной атакой по мирному населению во Львовской области с начала полномасштабной войны. Из-за ударов повреждена одна из городских подстанций, поэтому сейчас без света остаются 150 абонентов.

"По состоянию на этот час подтвердили гибель четырех человек. Спасатели продолжают разбирать завалы. Под ними могут быть еще люди. Работы будут продолжаться до последней надежды", - написал Козицкий.

Он отметил, что самой молодой девушке, которую сегодня ночью во Львове в квартире убила ракета, было всего 21. А самой старшей - 95.

Разрушения получили:

более 30 домов;

более 250 квартир;

10 общежитий;

дом ребенка;

два вуза;

санаторная школа.

Ракетный удар по Львову 6 июля

Ночью по Украине прокатилась масштабная воздушная тревога. В некоторых регионах работала ПВО. В частности, в Черкасской области ночью упали обломки сбитой крылатой ракеты россиян, не обошлось без повреждений. О взрывах сообщили во Львове. Оказалось, что РФ атаковала город ракетами типа "Калибр". Силы ПВО сбили 7 из 10 российских ракет. На атаку областного города отреагировал и президент Владимир Зеленский. Во время обстрела погибли 4 человека.

Подробнее об атаке на Львов - читайте в материале РБК-Украина.