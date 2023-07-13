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Использовали объявление о продаже BMW: хакеры из РФ атаковали дипломатов в Украине

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Четверг 13 июля 2023 07:23
Использовали объявление о продаже BMW: хакеры из РФ атаковали дипломатов в Украине Фото: хакеры из РФ атаковали дипломатов в Украине (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Российские хакеры из группы APT29, которых подозревают в работе на российскую службу внешней разведки, попытались атаковать дипломатов в Украине с помощью объявления о продаже подержанной BMW.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В середине апреля 2023 года польский дипломат отправил по электронной почте объявление о продаже своего подержанного седана BMW 5-й серии в различные посольства. Российские хакеры перехватили и скопировали это сообщение, внедрили в него вредоносное ПО, а затем отправили его десяткам других иностранных дипломатов, работающих в Киеве.

В 2021 году спецслужбы США и Британии идентифицировали APT29 как подразделение Службы внешней разведки России.

Как выяснилось, хакеры указали в объявлении более низкую цену, чем изначально, пытаясь побудить больше людей загружать вредоносное программное обеспечение, которое дало бы им удаленный доступ к их устройствам. Это программное обеспечение было замаскировано под альбом фотографий подержанного BMW.

Представитель Госдепартамента США заявил, что они знали об этой деятельности и на основании анализа Управления кибербезопасности и технологической безопасности пришли к выводу, что она не затронула системы или учетные записи работников посольства США в Киеве.

Российские хакеры пытаются навредить Украине и союзникам

С начала полномасштабного вторжения РФ российские хакеры пытаются различными способами навредить Украине и ее союзникам.

Так, в июне пророссийская группа хакеров атаковала порт Роттердам в Нидерландах. Киберпреступники мстят стране за попытку помочь Украине в войне с Россией. Атаки проводились с российских и сербских IP-адресов.

Кроме того, связанная с Россией хакерская группа From Russia with Love вчера, 12 июля, опубликовала конфиденциальную информацию о подготовке к саммиту Североатлантического Альянса в Вильнюсе.

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