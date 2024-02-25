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Российские генералы пытаются переложить вину за преступления на подчиненных, - ISW

Воскресенье 25 февраля 2024 06:08
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Российские генералы пытаются переложить вину за преступления на подчиненных, - ISW Иллюстративное фото: Российские генералы пытаются переложить вину за преступления на подчиненных (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Высокопоставленные чиновники РФ пытаются переложить ответственность за военные преступления на командиров среднего и низшего звена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с командующим Центральной группировкой войск РФ генералом-полковником Андреем Мордвичевым, подчеркнул необходимость обращения с военнопленными гуманно.

Российское руководство, вероятно, обеспокоен международными последствиями действий своих подчиненных в отношении очевидных военных преступлений России и, возможно, открыто обратился к украинским военнопленным, учитывая недавнее международное внимание к российским зверствам в Украине.

Военные преступления россиян в Украине

После начала полномасштабного вторжения в Украину. российские оккупанты неоднократно совершали военные преступления.

По словам генпрокурора Украины Андрея Костина, правоохранители расследуют более 100 тысяч военных преступлений россиян с 2022 года.

К слову, Германия собрала более 500 сведений о военных преступлениях РФ в Украине.

Также мы писали, что Болгария хочет расследовать военные преступления РФ.

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