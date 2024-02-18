ua en ru
Вс, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия собрала более 500 сведений о военных преступлениях РФ в Украине

Мюнхен, Воскресенье 18 февраля 2024 13:12
UA EN RU
Германия собрала более 500 сведений о военных преступлениях РФ в Украине Фото: министр юстиции Германии Марко Бушман (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия собрала более 500 доказательств военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине. Было опрошено более 160 свидетелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Германии Марка Бушмана в интервью Bild.

"Мы хотим убедить жертв и очевидцев травматических событий поделиться с полицией тем, что они пережили", - сказал он.

Министр считает, что ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина означает для Германии необходимость продолжать собирать доказательства. Также он выразил надежду, что Путин в конце концов предстанет перед судом.

"Каждая фотография и каждая пленка на мобильном телефоне могут помочь прояснить ситуацию. Тот, кто удаляет такие материалы только помогает российским военным преступникам", - заявил Бушман.

На следующей неделе в Минюсте Германии состоится конференция по международному праву. На ней, в частности, пойдет речь и о растущем количестве ударов российских дронов по гражданским объектам Украины.

"Если российский дрон прицельно следует солдатом на жилой дом, в котором находятся гражданские лица, то это военное преступление", - отметил Бушман.

Он также сообщил о намерении расширить международное сотрудничество с Украиной, Польшей и США. По словам министра, новое правительство в Варшаве играет важную роль в расследовании, поскольку Польша не только граничит с Украиной, но приняла миллионы украинских беженцев.

Спецтрибунал над РФ за агрессию против Украины

Напомним, около сорока стран создали группу, работающую над созданием специального трибунала для привлечения РФ за совершенные преступления в Украине.

Как ранее заявляли в Верховной Раде, специальный трибунал может заработать уже в 2024 году.

Между тем, генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс заявил о том, что спецтрибунал для РФ "можно создать уже завтра", но для этого нужно желание.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Почти 1100 оккупантов и 3 самолета. Генштаб назвал потери РФ за сутки
Почти 1100 оккупантов и 3 самолета. Генштаб назвал потери РФ за сутки
DAILY
Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте
Данила Крамаренко, Дмитрий Левицкий Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте