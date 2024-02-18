Германия собрала более 500 сведений о военных преступлениях РФ в Украине

Германия собрала более 500 доказательств военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине. Было опрошено более 160 свидетелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Германии Марка Бушмана в интервью Bild.

"Мы хотим убедить жертв и очевидцев травматических событий поделиться с полицией тем, что они пережили", - сказал он.

Министр считает, что ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина означает для Германии необходимость продолжать собирать доказательства. Также он выразил надежду, что Путин в конце концов предстанет перед судом.

"Каждая фотография и каждая пленка на мобильном телефоне могут помочь прояснить ситуацию. Тот, кто удаляет такие материалы только помогает российским военным преступникам", - заявил Бушман.

На следующей неделе в Минюсте Германии состоится конференция по международному праву. На ней, в частности, пойдет речь и о растущем количестве ударов российских дронов по гражданским объектам Украины.

"Если российский дрон прицельно следует солдатом на жилой дом, в котором находятся гражданские лица, то это военное преступление", - отметил Бушман.

Он также сообщил о намерении расширить международное сотрудничество с Украиной, Польшей и США. По словам министра, новое правительство в Варшаве играет важную роль в расследовании, поскольку Польша не только граничит с Украиной, но приняла миллионы украинских беженцев.

Спецтрибунал над РФ за агрессию против Украины

Напомним, около сорока стран создали группу, работающую над созданием специального трибунала для привлечения РФ за совершенные преступления в Украине.

Как ранее заявляли в Верховной Раде, специальный трибунал может заработать уже в 2024 году.

Между тем, генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс заявил о том, что спецтрибунал для РФ "можно создать уже завтра", но для этого нужно желание.