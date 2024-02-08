Болгария хочет расследовать военные преступления России на войне против Украины

Болгарские власти готовят поправки в уголовный кодекс страны, которые позволят привлечь к ответственности РФ за агрессивную войну против Украины.

Об этом заявил министр юстиции Болгарии Атанас Славов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

"Наша цель - чтобы Болгария имела возможность возбуждать уголовные дела, осуществляя универсальную юрисдикцию, за совершенные военные преступления и преступления против мира и человечества в Украине", - сказал он.

По его словам, это будет актом поддержки международных усилий по расследованию российской агрессии в Украине.

Издание указывает, что Болгария входит в меньшинство членов ЕС, которые не возбудили уголовные дела за военные преступления в Украине или за уклонение от санкций Евросоюза против России.

"Крайне важно, чтобы Болгария могла возбуждать дела о военных преступлениях в Украине, используя универсальную юрисдикцию, учитывая большое количество украинских беженцев в стране. Они могут дать показания", - сказал Славов.

Что еще сказал глава Минюста

В Болгарии находится почти 100 000 украинских беженцев, многие из них из районов, где продолжаются боевые действия, таких как Херсон.

Как только данные будут собраны из всех европейских стран, эти доказательства могут оказаться неоценимыми при создании будущего трибунала по военным преступлениям в Украине.

"Я был бы очень рад, если бы такой шаг помог будущему международному расследованию международного трибунала, а Болгария принимала бы активное участие в усилиях международного сообщества", - прокомментировал Славов.

Euractv пишет, что многие европейские страны уже начали расследование, в некоторых из которых допрашивают сотни тысяч людей, при этом наибольшую активность проявляют страны Балтии.

Болгария и украинская "формула мира"

Славов заявил, что будущее включение преступления "агрессия" в уголовный кодекс Болгарии "позволит привлечь к ответственности военно-политическое руководство, которое отдавало приказы относительно соответствующих военных действий в Украине".

"Потому что доказательства военных преступлений на местах часто достигают среднего уровня. А преступление "агрессия" - для высшего управленческого звена. На европейском уровне существует Международный центр по расследованию преступлений агрессии против Украины", - заявил министр юстиции.

Он добавил, что идея Болгарии заключается в том, чтобы страна активно способствовала европейским усилиям.

В ноябре прошлого года Болгария подписала седьмой пункт "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, который предусматривает восстановление справедливости и преследование преступлений, совершенных в Украине.

Военные преступления РФ в Украине

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Двое силовиков из Дагестана пытали людей в оккупированной части Васильевского района Запорожской области. Украинский суд признал их виновным в нарушении законов и обычаев войны.

Также двое российских военных на временно оккупированной территории Херсонской области убили местного жителя. Им объявили подозрения.