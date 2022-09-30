Россия готовит мобилизацию в Мариуполе на фоне аннексии территорий, - горсовет
Мариупольские коллаборанты уже подготовили решение по мобилизации мужчин во временно оккупированном городе. На улицах массово проверяют документы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.
"Псевдореферендумы и так называемое "присоединение" оккупированных территорий к России, открыли путь к проведению мобилизационных мероприятий. Мариупольские коллаборанты уже подготовили соответствующие решения", - пишет городской совет.
Раньше же оккупационная "власть" организовала бронирование врачей на время мобилизации.
Теперь начались массовые проверки документов у мужчин. Те, кто имеет донецкую регистрацию, сразу отправляются на фронт. Также в городе оккупанты начали ревизию укреплений в рамках подготовки к наступлению наших воинов.
"Призываем мариупольцев любым способом пытаться избежать мобилизации. Не становитесь "пушечным мясом" для российских кафиров, как жители Донецка и Луганска", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 27 сентября на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей был финальный день фейкового "голосования на референдумах".
Между тем, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия продолжит войну после аннексии, поскольку ей до сих пор не удалось захватить всю территорию Донецкой области.
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