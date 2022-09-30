Россия готовит мобилизацию в Мариуполе на фоне аннексии территорий, - горсовет

Фото: Россия готовит мобилизацию в Мариуполе на фоне аннексии территорий (Getty Images)

Мариупольские коллаборанты уже подготовили решение по мобилизации мужчин во временно оккупированном городе. На улицах массово проверяют документы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.