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Оккупанты пугают жителей Мариуполя уголовной ответственностью за получение гуманитарки

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Мариуполь, Суббота 01 октября 2022 17:56
Оккупанты пугают жителей Мариуполя уголовной ответственностью за получение гуманитарки Фото: жителей Мариуполя пугают уголовной ответственностью за получение гуманитарки (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В оккупированном Мариуполе россияне пугают жителей уголовной ответственностью за получение гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

"Оккупанты распространяют очередной фейк. Пугают мариупольцев уголовной ответственностью за получение "гуманитарки", - говорится в сообщении.

Мариупольцам рассказывают, что за получение гуманитарной помощи или труда на разборе завалов, строительстве они будут признаны коллаборантами, а значит, им грозит до 15 лет лишения свободы.

"Это еще один фейк и манипуляция, чтобы запугать мариупольцев, чтобы удержать их выезд на подконтрольные территории Украины", - объясняют в городском совете.

Как сообщалось, ранее россияне в Мариуполе запустили ряд фейков среди местного населения после проведения так называемого "референдума". Оккупанты таким образом хотят оставить как можно больше людей в городе.

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