Российские дроны нанесли удар по Херсону: есть трое раненых

Обстрел Херсона

Напомним, что 11 июня в Херсоне в результате очередных обстрелов со стороны российских войск пострадали двое мирных жительниц.

Как сообщали в Херсонская ОГА, около 04:00 оккупанты ударили по Шуменскому микрорайону. 85-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение руки.

Напомним, 13 апреля российские захватчики обстреляли центр Херсон, в результате чего один человек погиб, еще один - ранен. В Херсоне было повреждено детское медучреждение.

Кроме того, 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.

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