Російські дрони завдали удару по Херсону: є троє поранених

Обстріл Херсона

Нагадаємо, що 11 червня у Херсоні внаслідок чергових обстрілів з боку російських військ постраждали двоє мирних мешканок.

Як повідомляли у Херсонська ОВА, близько 04:00 окупанти вдарили по Шуменському мікрорайону. 85-річна жінка отримала вибухову травму та уламкове поранення руки.

Нагадаємо, 13 квітня російські загарбники обстріляли центр Херсон, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - поранена. У Херсоні було пошкоджено дитячий медзаклад.

Крім того, 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

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