ua en ru
Пт, 28 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ дронами разбили аэродром Саки: видео ударов по объектам в Крыму

Украина, Крым, Пятница 28 ноября 2025 22:01
UA EN RU
ВСУ дронами разбили аэродром Саки: видео ударов по объектам в Крыму Иллюстративное фото: украинские дроны наведались в Крым (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Военно-морские силы и Силы специальных операций ВСУ в ночь на 28 ноября атаковали временно оккупированный Крым и поразили аэродром Саки, уничтожив склад ударных БПЛА, системы ПВО и прочее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил.

Отмечается, что подразделения ВМС ВСУ и подразделения ССО провели успешную совместную операцию во временно оккупированном Крыму. Под ударом был российский аэродром Саки. Что там было поражено:

  • командно-диспетчерский пункт управления;
  • места хранения ударных БПЛА "Орион";
  • ЗРК "Тор-М2";
  • ЗРГК "Панцирь-С1";
  • Самодельная система ПВО - установка ЗУ 23-2 на базе "КамАЗа".

Отметим, Генеральный штаб ВСУ в сводке утром 28 ноября упоминал удары по аэродрому "Саки" в Крыму. Также Силы обороны удачно поразили НПЗ в Саратовской области РФ и другие объекты врага.

Позже командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди отдельно сообщил, что в ночь на 28 ноября "Птицы Мадьяра" атаковали и вывели из строя Саратовский НПЗ и ряд подстанций. Всего было атаковано 10 объектов россиян.

При этом, как сообщили в ВСУ, Силы беспилотных систем за три дня поразили три российские системы ПВО за три дня. Были поражены ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2". Общая стоимость этих систем - примерно 60 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым ВМС Украины Силы специальных операций Война в Украине
Новости
Ермак должен был завтра лететь на встречу с Уиткоффом и зятем Трампа, - Axios
Ермак должен был завтра лететь на встречу с Уиткоффом и зятем Трампа, - Axios
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает