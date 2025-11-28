ВСУ дронами разбили аэродром Саки: видео ударов по объектам в Крыму

Военно-морские силы и Силы специальных операций ВСУ в ночь на 28 ноября атаковали временно оккупированный Крым и поразили аэродром Саки, уничтожив склад ударных БПЛА, системы ПВО и прочее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил.

Отмечается, что подразделения ВМС ВСУ и подразделения ССО провели успешную совместную операцию во временно оккупированном Крыму. Под ударом был российский аэродром Саки. Что там было поражено:

Отметим, Генеральный штаб ВСУ в сводке утром 28 ноября упоминал удары по аэродрому "Саки" в Крыму. Также Силы обороны удачно поразили НПЗ в Саратовской области РФ и другие объекты врага.

Позже командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди отдельно сообщил, что в ночь на 28 ноября "Птицы Мадьяра" атаковали и вывели из строя Саратовский НПЗ и ряд подстанций. Всего было атаковано 10 объектов россиян.

При этом, как сообщили в ВСУ, Силы беспилотных систем за три дня поразили три российские системы ПВО за три дня. Были поражены ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2". Общая стоимость этих систем - примерно 60 млн долларов.