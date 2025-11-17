Российские дроны, проникшие в сентябре в Польшу, несли взрывчатку, - генерал

По его словам, некоторые российские дроны, включая те, которые запускались как приманки для перегрузки систем противовоздушной обороны, содержали взрывные заряды.

Клиш подчеркнул, что утверждение о том, что эти аппараты были сделаны из картона или бумаги, "не полностью соответствует действительности".

Он также добавил, что в сентябре угроза от российских дронов для Польши была абсолютно реальной.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что дроны, которые 10 сентября залетели на территорию страны, технически могли перевозить боеприпасы, но в тот раз были "незаряженными".