Российские дроны над ядерным центром в ЕС оказались мнимыми, - Reuters

Итальянская прокуратура после изучения десятков случаев предполагаемого пролета российских беспилотников над Европейским совместным исследовательским центром (JRC), выяснила, что угроза была мнимой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Расследование показало, что результаты системы безопасности ядерного полигона JRC были ложными из-за обычного усилителя GSM-сигнала в частном доме неподалеку.
Это устройство создавало помехи, которые автоматика объекта считала присутствием вблизи беспилотников.
"Расследование показало, что повторные ложноположительные результаты были вызваны перекрытием помех между собственной системой безопасности центра и спорадической активностью усилителя GSM в соседнем доме", - отмечается в материалах дела.
JRC в Испре был основан в 1960 году как площадка для ядерных исследований. Сегодня он занимается вопросами космической безопасности, миграции и транспорта, а любые полеты над его территорией строго запрещены.
Несмотря на регулярную фиксацию НАТО попыток саботажа и гибридных атак со стороны РФ, инцидент с JRC итальянское правосудие признало технической ошибкой. Теперь судья Миланского суда должен принять окончательное решение о закрытии дела.
Напомним, в 2025 году в Германии зафиксировали резкий рост случаев несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов. По информации The Wall Street Journal, с начала года правоохранители зафиксировали более тысячи таких инцидентов.
В то же время активность дронов в последнее время наблюдается сразу в нескольких странах Европы, в частности вблизи аэропортов. В Брюсселе и Льеже появление беспилотников приводило к серьезным перебоям в авиасообщении.
В связи с этим начальник Генштаба бельгийской армии Фредерик Вансина приказал военным уничтожать подозрительные дроны, но только при условии отсутствия угрозы для гражданского населения и объектов инфраструктуры.
Отметим, похожие инциденты случались и в Швеции, где из-за беспилотников временно останавливали работу аэропортов.
В Германии же не исключают, что рост дроновой активности может быть связан с дискуссиями об использовании замороженных российских активов в бельгийском финансовом учреждении Euroclear для оказания помощи Украине.