Расследование показало, что результаты системы безопасности ядерного полигона JRC были ложными из-за обычного усилителя GSM-сигнала в частном доме неподалеку.

Это устройство создавало помехи, которые автоматика объекта считала присутствием вблизи беспилотников.

"Расследование показало, что повторные ложноположительные результаты были вызваны перекрытием помех между собственной системой безопасности центра и спорадической активностью усилителя GSM в соседнем доме", - отмечается в материалах дела.

JRC в Испре был основан в 1960 году как площадка для ядерных исследований. Сегодня он занимается вопросами космической безопасности, миграции и транспорта, а любые полеты над его территорией строго запрещены.

Несмотря на регулярную фиксацию НАТО попыток саботажа и гибридных атак со стороны РФ, инцидент с JRC итальянское правосудие признало технической ошибкой. Теперь судья Миланского суда должен принять окончательное решение о закрытии дела.