Российские дроны атаковали Черкасскую область: поврежден объект инфраструктуры
Российские дроны атаковали Черкасскую область утром, повредив объект инфраструктуры. Обследование территории продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.
Утром 21 апреля Черкасская область оказалась под вражеским ударом. Россияне направили на область ударные дроны.
По сообщению областных властей, силы ПВО уничтожили в небе над регионом 8 российских беспилотников.
Обошлось без пострадавших среди мирного населения.
Однако в результате атаки поврежден объект инфраструктуры. Сейчас продолжается обследование территории.
Обращений от жителей о повреждении частного имущества пока не поступало.
Напомним, что в ночь на 21 апреля российские захватчики завершили "пасхальное перемирие" и устроили комбинированную ракетно-пушечную атаку по территории Украины.
Так, в 04:55 военные сообщили о движении скоростных целей из акватории Черного моря в направлении Николаевской области. Жителей Херсона и Николаева попросили пройти в укрытие.
Кроме того, утром 21 апреля россияне атаковали Николаев ракетами. Пострадавших и повреждений нет.
Также, в субботу российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое действовало вечером в субботу и весь день в воскресенье.
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