Российские дроны атаковали Черкасскую область: поврежден объект инфраструктуры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.

Обращений от жителей о повреждении частного имущества пока не поступало.

Однако в результате атаки поврежден объект инфраструктуры. Сейчас продолжается обследование территории.

По сообщению областных властей, силы ПВО уничтожили в небе над регионом 8 российских беспилотников.

Утром 21 апреля Черкасская область оказалась под вражеским ударом. Россияне направили на область ударные дроны.

Напомним, что в ночь на 21 апреля российские захватчики завершили "пасхальное перемирие" и устроили комбинированную ракетно-пушечную атаку по территории Украины.

Так, в 04:55 военные сообщили о движении скоростных целей из акватории Черного моря в направлении Николаевской области. Жителей Херсона и Николаева попросили пройти в укрытие.

Кроме того, утром 21 апреля россияне атаковали Николаев ракетами. Пострадавших и повреждений нет.

Также, в субботу российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое действовало вечером в субботу и весь день в воскресенье.

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