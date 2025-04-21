Россия запустила ракеты и дроны по Украине: что известно
В ночь на 21 апреля российские захватчики завершили пасхальное перемирие и устроили комбинированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Так, в 04:55 военные сообщили о движении скоростных целей из акватории Черного моря в направлении Николаевской области. Жителей Херсона и Николаева попросили пройти в укрытие.
В 04:59 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе.
Также Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для центральных областей страны.
Воздушная атака России
После завершения перемирия Путина, ориентировочно около 01:00 россияне запустили в направлении Украины ударные беспилотники одновременно с нескольких сторон.
В 04:41 была объявлена воздушная тревога в городе Киеве. Впоследствии в столице раздались звуки взрывов из-за работы ПВО по вражеским БпЛА.
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