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Россия запустила ракеты и дроны по Украине: что известно

Понедельник 21 апреля 2025 05:23
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Россия запустила ракеты и дроны по Украине: что известно Фото: россияне устроили комбинированную атаку на Украину (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 21 апреля российские захватчики завершили пасхальное перемирие и устроили комбинированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Так, в 04:55 военные сообщили о движении скоростных целей из акватории Черного моря в направлении Николаевской области. Жителей Херсона и Николаева попросили пройти в укрытие.

В 04:59 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе.

Также Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для центральных областей страны.

Воздушная атака России

После завершения перемирия Путина, ориентировочно около 01:00 россияне запустили в направлении Украины ударные беспилотники одновременно с нескольких сторон.

В 04:41 была объявлена воздушная тревога в городе Киеве. Впоследствии в столице раздались звуки взрывов из-за работы ПВО по вражеским БпЛА.

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