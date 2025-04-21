Россия запустила ракеты и дроны по Украине: что известно

В ночь на 21 апреля российские захватчики завершили пасхальное перемирие и устроили комбинированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Так, в 04:55 военные сообщили о движении скоростных целей из акватории Черного моря в направлении Николаевской области. Жителей Херсона и Николаева попросили пройти в укрытие.

В 04:59 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе.

Также Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для центральных областей страны.