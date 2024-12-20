Российские ДРГ пытались продвинуться в направлении Херсона и были уничтожены ВСУ

Россияне продолжают обстрел Херсона и пригорода со временно оккупированных районов области. ВСУ ликвидировали вражеские диверсионно-разведывательные группы, которые прорывались в направлении областного центра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной государственной администрации Александра Прокудина.
По его словам, под огнем находятся жилые кварталы, критическая и социальная инфраструктура. К сожалению, есть пострадавшие среди местных жителей.
"Вражеские ДРГ попытались продвинуться в направлении Херсона, но сразу были обнаружены и уничтожены нашими Защитниками. Медики, спасатели, правоохранители и коммунальные службы работают на месте", - написал Прокудин.
Он также призвал жителей эвакуироваться из города. Сделать это можно обратившись по телефонам "горячей линии" Херсонской ОВА: 0 800 101 102 или 0 800 330 951.
Утром 20 декабря российские захватчики начали обстреливать из артиллерии Херсон и соседние населенные пункты. В городской военной администрации сообщили о трех пострадавших среди местных жителей.
Накануне Херсонская ОГА предупредила жителей Херсона и области о планах обстрелять регион.
На днях российским военным на местах приказали готовиться к наступлению на правый берег Херсонской области. Это вызвало панику в рядах оккупантов.
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