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Российские ДРГ пытались продвинуться в направлении Херсона и были уничтожены ВСУ

Фото: Силы обороны уничтожили вражеские ДРГ возле Херсона (zsu.gov.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Россияне продолжают обстрел Херсона и пригорода со временно оккупированных районов области. ВСУ ликвидировали вражеские диверсионно-разведывательные группы, которые прорывались в направлении областного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной государственной администрации Александра Прокудина.

По его словам, под огнем находятся жилые кварталы, критическая и социальная инфраструктура. К сожалению, есть пострадавшие среди местных жителей.

"Вражеские ДРГ попытались продвинуться в направлении Херсона, но сразу были обнаружены и уничтожены нашими Защитниками. Медики, спасатели, правоохранители и коммунальные службы работают на месте", - написал Прокудин.

Он также призвал жителей эвакуироваться из города. Сделать это можно обратившись по телефонам "горячей линии" Херсонской ОВА: 0 800 101 102 или 0 800 330 951.

 

Масштабный обстрел Херсона

Утром 20 декабря российские захватчики начали обстреливать из артиллерии Херсон и соседние населенные пункты. В городской военной администрации сообщили о трех пострадавших среди местных жителей.

Накануне Херсонская ОГА предупредила жителей Херсона и области о планах обстрелять регион.

На днях российским военным на местах приказали готовиться к наступлению на правый берег Херсонской области. Это вызвало панику в рядах оккупантов.

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Херсон