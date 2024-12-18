Оккупанты паникуют. Партизаны предупредили о планах россиян в Херсонской области

Партизаны заявили о панике в российской группе войск "Днепр". Согласно информации агента организации, российские офицеры получили приказ готовиться к наступлению на правобережную часть Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ ".

Отмечается, что несмотря на секретность операции, обстановка в подразделениях становится все более напряженной.

В "АТЕШ" добавили, что многие российские солдаты пытаются избежать участия в наступлении: кто-то симулирует болезни для попадания в госпиталь, другие пытаются откупиться или получить перевод, а некоторые даже умышленно портят технику и вооружение.

Партизаны движения уже неоднократно сообщали о саботаже среди российских военных, которые срывают отправку на штурм островов в дельте Днепра.

Также они распространили для оккупантов инструкцию, как более-менее незаметно вывести из строя лодки или другую технику:

Повреждение катушки зажигания через удар молотком. Смешивание топлива с примесями, к примеру добавление в бензин: дизель или воду, сахар и даже сырое яйцо. Разрыв проводки гидроциклов.

Кроме этого, россиянам посоветовали оперативно передавать координаты своей техники движению, которое быстро передаст эти данные украинским силам обороны для ее ликвидации.

Представители "АТЕШ" отмечают, что такие действия помогут российским военным избежать смертельных рисков в наступлении и одновременно ослабят боевую способность российской армии в Херсонской области.

Напомним, что партизаны ранее сообщали об усилении в регионе репрессий оккупантов против украинских детей.