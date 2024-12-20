Російські ДРГ намагалися просунутися в напрямку Херсона та були знищені ЗСУ

За його словами, під вогнем перебувають житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. На жаль, є постраждалі серед місцевих жителів.

"Ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими Захисниками. Медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби працюють на місці", - написав Прокудін.

Він також закликав жителів евакуюватися з міста. Зробити це можна звернувшись за телефонами "гарячої лінії" Херсонської ОВА: 0 800 101 102 або 0 800 330 951.