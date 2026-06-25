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Российские приложения исчезли из App Store: Apple убрала VK, Дзэн и Одноклассники

13:12 25.06.2026 Чт
2 мин
Загрузка и обновление программ для пользователей iOS полностью заблокирована
aimg Ольга Завада
Apple заблокировала почти все приложения холдинга VK (фото: Unsplash)

Apple без уведомления удалила из магазина App Store большинство ключевых сервисов российского холдинга VK - Одноклассники, Дзен и почту Mail.ru.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Meduza .

Какие услуги попали под ограничения?

Пользователи подтвердили исчезновение из поисковой выдачи и списков загрузок следующих продуктов:

Социальные сети и контент-платформы: Одноклассники, Дзен.

Средства массовой информации: VK Video, VK Music, VK Messenger, VK Знакомства, VK Звонки.

Электронная почта и утилиты: Почта Mail.ru, Облако Mail.ru.

Представители VK у пресрелизе подчеркнули, что действия Apple являются "дискриминационными в отношении миллионов пользователей".

Они также предупредили, что на уже установленных устройствах программы будут продолжать функционировать, однако пользователи лишатся возможности получать критически важные пуш-сообщения о новых событиях из-за ограничений сервисов Apple.

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Контекст санкций

В холдинге уверяют, что юридическая структура VK не находится в санкционных списках, а все соответствующие выводы международных и американских юристов ранее были предоставлены Apple. Тем не менее, американская сторона закрыла доступ без официальных разъяснений .

Отметим, что это не первый подобный шаг со стороны Apple:

В начале июня 2026 года из App Store аналогично исчез корпоративный мессенджер Max (также принадлежит VK).

Тогда представители Apple прокомментировали удаление в качестве "меры по соблюдению международных санкций и законов юрисдикций, в которых работает компания".

Примечательно, что для российских пользователей устройств на Android ситуация остается неизменной. Все удаленные из App Store программы по-прежнему доступны для скачивания и обновления в альтернативных магазинах, а также для прямой инсталляции с официальных сайтов разработчиков.

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